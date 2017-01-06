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Beypazarı Ilçesinde Devrilen Pikabın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Beypazarı Ilçesinde Devrilen Pikabın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Beypazarı Ilçesinde Devrilen Pikabın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Turan (62) idaresindeki 06 Turan Petrol 647 özel plakalı pikap, Güneyce Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Turan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Hüseyin Turan, Beypazarı, Güneyce, Petrol, Ankara, Kaza
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