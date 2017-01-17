Beypazarı Halk Eğitim Merkezinden Yeni Kurslar

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, yeni kurslar açacaklarını bildirdi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kaplan, yaptığı açıklamada, vatandaşlar için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olduklarını belirterek İşkur projesi çerçevesinde yeni kurslar açacaklarını söyledi.



Şimdiye kadar 100'ün üzerinde kurs açtıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:



"Tig kaynağı (Argon), kadın giysileri dikimi, saç bakımı ve boyama, aşçı yardımcısı, engelliler için KOSGEP girişimcilik kursu gibi kurslara 25 şer kişi alınarak bu kurslara devam edenlere, günlük 20 lira ücret ödenmesinin yanında sigortaları yapılacak ve ardında da sertifikaları verilecek. Engellilere yönelik halk merkezinin girişimleriyle KOSGEB destekli açılacak kurslarda, kadın erkek karışık olmak üzere 25 kişiye girişimcilik kursu verilecek. Engellilere verilen kursun ardından, açacakları iş yeri için 36 bin lira hibe kredi desteği sağlanabiliyor. Yine KOSGEB'den 30 bin lirası hibe olmak üzere 100 bin liraya kadar kredi kullanmalarına imkan sağlanacak."