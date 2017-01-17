Beypazarı Emniyet Müdürü Yaşar Göreve Başladı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Atilla Yaşar görevine başladı.



Yaşar, yeni görevine başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Beypazarı halkının huzuru ve güvenliği için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını belirtti.



Personelle tanışan Yaşar, yeni dönemde Beypazarı için neler yapacaklarını değerlendirdi.