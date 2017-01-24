Beypazarı, Emiit Fuarı'nda Yer Alacak

Beypazarı Kent Konseyi Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı Adem Ertürk, 26-29 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na (EMİTT) katılacaklarını bildirdi.



Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa yer alacakları fuarın, Beypazarı açısından önemli olduğunu söyledi.



EMİTT Fuarı'nı çok önemsediklerini belirten Ertürk, "Fuara konaklarımız, el sanatları, gümüş işlemeciliği, dokumacılık ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek dalları ve tarım alanındaki çalışmalarımızla katılarak, Beypazarı'nın turizmdeki yerini anlatmaya çalışacağız." dedi.



Ertürk, ayrıca fuarda yer almaları için girişimlerinden dolayı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür etti.