Beyoğlunda Çıkan Yangında Binanın Çatısı Kullanılamaz Hale Geldi

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda, bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Örnektepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde, saat 16.30 sıralarında beş katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çatısı yanan binanın beşinci katında oturan Halis Çiğörten ve ailesi yangını fark etmedi. Bunun üzerine komşuları aileyi uyararak bina dışına çıkmalarına yardım etti.



Yangın nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatlik çalışma sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısı tamamen yandı.



Dairesinde boya çalışmaları yapıldığını söyleyen Halis Çiğörten "Ben rahatsızdım, içeride uzanıyordum. Bir ses duydum. Çatırtı, patırtı. Çatı kapısını açtım duman sarmış. hemen aşağıya indim sigortaları kapattım" diye konuştu.



Mahalle sakini Leyla Polat ise "Biz kapının önünde oturuyorduk. Birden bir kalabalık oldu. Bir bey 'abla binanın çatısı yanıyor' dedi. Halis amcalar içeride olduğu için çıkın dedik. Kimse çıkmadı ve panik yaptılar. Sonra gelini görünce çıktı dışarıya" dedi.



Yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.