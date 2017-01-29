Beyoğlu'ndaki Silahlı Kavganın Başlama Anı Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişinin yaralandığı kavganın başlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Haber-Kamera Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA



Beyoğlu'nda Mis Sokakta bu sabah iki grup arasında çıkan silahlı kavganın başlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki grup önce sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra taraflar kavga etmeye başlıyor. Kavga eden grubu çevredeki vatandaşların ayırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıyor.