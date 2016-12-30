Beyoğlu'nda Yol Tv Protestosu

BEYOĞLU'nda toplanan Alevi Bektaşi Federasyonu üyeleri, Yol TV'nin kapatılması kararını protesto etti.



Galatasaray Meydanında saat 19.00 bir araya gelen Alevi Bektaşi Federasyonu 30 kişi, Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararını protesto etti. Ellerinde dövizler bulunan grup sloganlar attı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız yağmurun altında basın açıklaması yaptı.



Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken eylemciler bariyerlerle çevrilen alana üzerleri aranarak alındı. Basın açıklamasının ardından eylem olaysız sona erdi.



- İstanbul