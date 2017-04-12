Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Delfas Sokağı'nda bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.



3 katlı ahşap binada bir kişinin yalnız başına yaşadığı, yangından kısa bir süre önce de evden ayrıldığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.