Beyoğlu'nda Ücretsiz Kanser Taraması Başladı

Dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan kanser hastalığı halen insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kanser ile mücadelede şu an için en önemli seçeneğin 'kanserden korunma' ve 'erken teşhis' olduğunun bilincinde olan Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile ilçede kanser taraması başlattı. Hasköy Yelken Kulübü'nün yanında konumlandırılan Mobil Tarama Aracı'nda verilen hizmetten tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Mobil Kanser Tarama Aracı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek tüm vatandaşları kanser taraması yaptırmaya davet etti.



Mobil tarama aracı 18 Mayıs'a kadar hizmet verecek



Belirli kanser türleri çeşitli testler sayesinde çok erken dönemde hatta henüz kanser oluşmadan tespit edilebiliyor. Erken teşhis için vatandaşların hizmetine sunulan Mobil Tarama Aracı'nda; 40-69 yaş arasındaki tüm kadınlara kanser taraması, 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 arasındaki kadın ve erkekler için bağırsak kanseri taraması yapılıyor. 18 Mayıs 2017'ye kadar hizmet verecek olan Mobil Tarama Aracı'nda vatandaşlar ücretsiz olarak muayene olabilecek. Kanser taramaları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Aile Hekiminden, Beyoğlu Toplum Sağlığı Merkezi'nden ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden bilgi alabilecekler.



Kanserde erken teşhis çok önemli



Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün de taranmasını tavsiye ettiği; rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanserine yönelik tarama programları yürütülüyor. Kadınlarda 30, erkeklerde ise 50 yaşında başlayan Kanser tarama programları kapsamında 30-65 yaş arası her kadının 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası her kadının 2 yılda bir meme kanseri, 50-70 arası her kadın ve erkeğin ise 2 yılda bir bağırsak kanseri taramalarını yaptırmaları gerekiyor. - İSTANBUL