Beyoğlu'nda Öldürülen Yazar Beki İkala Erikli Kimdir?

Beki İkala Erikli, dün akşam Beyoğlu'nda öldürüldü. Beki İkala Erikli'nin kim olduğu merak ediliyor. "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli, ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yazar Beki İkala Erikli, ölmeden kısa bir süre önce Facebook'ta 'Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız' yazısını paylaşması dikkat çekti. Olay, saat 18.00 sıralarında, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanında meydana geldi. Beki İkala Erikli, seminer vereceği ofisine gitmek asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ERİKLİ'NİN VÜCUDUNA ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

Beki İkala Erikli uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beki İkala Erikli ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Kimliği belirlenemeyen kadının tabancasından çıkan 3 kurşunla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Beki İkala Erikli, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kadın ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayın olduğu yere geldi. Hareketsiz şekilde yerde yatan Erikli'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüm çabalara rağmen Erikli, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın kaçış yönü ve kim olduğunu tespit etmek için apartmanın girişindeki ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde çalışma yaptı. Taci İnan 'Silah sesi duyulmadı. apartmandakiler abi koş koş dedi yerde yatıyordu. Can kurtaran çağırdık. Dördüncü katta iş yeri var, hayal dünyası diye. Şok geçirdim, bir tane burada vardı. bir tane de burada vardı. Vücuduna üç tane kurşun girmiş. Çok iyi birisiydi' diye konuştu Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖLMEDEN KISA SÜRE ÖNCE BUNU PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Yazar Beki İkala Erikli'nin ölmeden kısa bir süre önce 'Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız' yazısını paylaşması dikkat çekti.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Kadın saldırganın olay yerine adresi sorarak geldiği kaydedilirken olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet Büro ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelinin ardından Erikli'nin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen yazar Erikli'nin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

BEKİR İKALA ERİKLİ KİMDİR?

Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Erikli, on üç sene Procter&Gambie Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Küçük yaşta sezgisel yeteneklerini keşfeden ve uzun yıllar çevresinin de etkisiyle bu yönünü bir kenara atan Erikli, İngiltere'de Sir John Whitmore'dan Executive Coaching ve Collin Reeve'den NLP Practitioner/Business NLP (Neurolingual Programming) eğitimi aldı.

Heidelberg'de Coaches Training Institute'un beş aylık yaşam koçluğu eğitim programını tamamladı. Hawaiili şaman Dr. Ihaleakala Hew Len'den aldığı Ho'oponopono eğitimi sayesinde öğrenciliği ve kariyeri boyunca bir kenara attığı içsel rehberliğine yeniden kavuştu.

İçsel rehberliği, onu Münih'te Charles Virtue'dan Medyumluk Sertifikasyonu ve Hawaii'de Dr. Doreen Virtue©'dan Meleklerle Çalışma (ATP) ve Meleklerle Yaşam Ötesi ile İletişim (ATM) Eğitimi, Meleklerle Geçmişi Şifalandırma Eğitimi eğitimi almaya yöneltti.









