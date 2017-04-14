Beyoğlu'nda Kuyumcu Soygunu

Beyoğlu'nda silahlı 6 kişi kuyumcu soygunu gerçekleştirdi.



Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya silahlı 6 kişi cuma namazı saatinde soygun gerçekleştirdi.



Dükkanı soyulan Erdoğan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı için camiye gittiğini ve soygunun da o saatte gerçekleştiğini söyledi.



Haberi aldıktan sonra dükkana geldiklerini belirten Ekşi, "Geldiğimizde yapacak bir şey yoktu. Kepenkler komple kapalıydı. Ama hırsızlar alttan kıvırarak camı kırmışlar. 30-40 bin lira civarı değerinde altın, yüzük, bilezik çalmışlar. 10 bine yakın da bir masrafımız olacak. 5-6 kişi silahlı bir şekilde gelip bu soygunu gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.



Polis, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.