Beyoğlu'nda korkutan yangın



İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı bir banın çatı katında bulunan eğlence mekanında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre yangın 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan eğlence mekanın da henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralananın olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.