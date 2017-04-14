Beyoğlu'nda İzinsiz Gösteri

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenlemek isteyen grup polis tarafından engellendi.



Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile örgüt üyelerinin cezaevlerinde kötü şartlarda tutulduğunu öne sürerek bunu protesto etmek isteyen grup, Galatasaray Lisesi önünde toplandı.



Polis, açıklamanın yasal olmadığını belirterek, gruptan dağılmasını istedi.



Bunu dikkate almayıp sloganlar atan grup, çevik kuvvet ekiplerince meydandan uzaklaştırıldı.



Tarlabaşı'nda bulunan HDP İl binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüyen grup, daha sonra dağıldı.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.