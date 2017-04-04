Beyoğlu'nda İdlib Protestosu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan yüzlerce eylemci, Suriye İdlib'te gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili olarak Esad, Rusya ve İran'ı protesto etti.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin bugün kimyasal silah kullanarak, çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce sivilin öldürülmesi Türkiye'de de tepkiye neden oldu. Sivil insanların ölümünden sorumlu tuttuğu Rusya, İran ve Suriye'de rejim yönetimini elinde bulunduran Beşar Esed'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Özgür Düşünce Eğitim Hakları Derneği'nin (Özgür-Der) organizesiyle Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nin üzerindeki Taksim Tünel Meydanı'nda saat 21.00 sıralarında toplandı.



Suriyeli çocuklar, katledilen yaşıtlarının fotoğraflarını taşıdı



Suriye'deki iç savaşın sorumlularını protesto etmek için toplanan grubun eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nde yer alan Rusya Konsolosluğu'na yürüme çağrısında bulunduğu için polis tarafından konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Tünel Meydanı'ndan yürümeye başlayan yüzlerce kişi tekbirlerle ve sloganla tepkisini dile getirdi. Atılan sloganlardan bazıları 'Katil Rusya, Suriye'den Defol' ve 'Katil Esed, Suriye'den Defol' şeklindeydi. Eylemcilerin arasında Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye yerleşen mülteciler de vardı. Suriyeli çocukların, ülkelerinde katledilen yaşıtlarının cesetlerinden oluşan fotoğrafları ellerinde taşıması dikkat çekti.



Eylemci grubun yürüyüşü Rusya Konsolosluğu'na yakın bir noktada polis tarafından durdurulurken, eylemciler bu noktada durup slogan atmaya devam etti. Gazeteciler Adem Özköse ve Erem Şentürk'ün yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Suriye'deki iç savaşın sorumlularını kınayan ve lanetleyen konuşmalar yaparken, protesto Suriye için edilen toplu dua ile devam etti.



Eylemci grup sloganlar eşliğinde Tünel Meydanı'na geri dönerken, protesto başladığı noktada son buldu. - İSTANBUL