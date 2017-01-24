Beyoğlu'nda 'Harflerin Sanata Yansıması' Hüsn-i Hat Sergisi

Demet Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan'ın 1997 yılından bu yana sevgi ve aşk ile bir araya getirdikleri hat koleksiyonundan seçme eserler 'Harflerin Sanata Yansıması' isimli sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Osmanlı Hat Sanatı'nın, 16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar uzanan dönemine ait 40'ın üzerinde eserin de yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Demet Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan'ın, 1997 yılından bu yana sevgi ve aşk ile bir araya getirdikleri hat koleksiyonundan seçme eserler 'Harflerin Sanata Yansıması' isimli sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi açılışına; İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, iş ve sanat camiasından çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış sonrası Başkan Demircan ve katılımcılar, sergi sahipleri Demet Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan ile birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.



"Tarihin her devrinde bu sanatın en iyi icra edildiği yerlerden birisi İstanbul olmuştur"



Sergi açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bu bizim yüzyıllardır bu coğrafyada icra ettiğimiz bir sanat. ve gerçekten hassas ölçüleri olan bir sanat. Sadece bir yazı bir kaligrafi olarak düşünülmemesi gereken, öğrenilmesi de emek isteyen ama bir defa ustalaştıktan sonra da tarihe iz bırakacak derecede güzel eserler üretilebilen bir meslektir. Biraz önce başkanımız da söyledi bu sanatın en iyi icra edildiği yerlerden birisi İstanbul olmuştur, tarihin her devrinde. Bugün de hamdolsun İstanbul bu sanatı tekrar hayata kazandırdı, tekrar ihya etti. Ama bunda en büyük pay hiç kuşkusuz koleksiyonerlerimizin. Biraz önce Demet Hanım, elimizde 800 den fazla eser var, dedi. Ben kendilerini tebrik ediyorum, aile olarak" dedi.



"Sanat eserlerine hak ettiği değeri vermek sanatın kendisi kadar önemlidir"



Hat sanatının yaşaması, ilgi görmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sanat eserlerine hak ettiği değeri vermek sanatın kendisi kadar önemlidir. Demet Hanım ve eşi Cengiz Çetindoğan'ın yıllarını vererek aşkla, tutkuyla derlediği bu koleksiyonun Beyoğlu Sanat Galerimizde sergilenmesi gerçekten mutluluk kaynağı. Bizim için bu eşsiz eserleri sanatseverlerle buluşturma güzelliğin bir parçası olmak anlamına geliyor. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Demet Çetindoğan ise, "Yaklaşık 20 yıl önce koleksiyonumuzu oluşturmaya başladık. Bugün ilk kez koleksiyonumuzdan bir bölümünü sergiliyoruz. Aslında çok geniş bir koleksiyona sahibiz. Ama yaklaşık 16. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl arasında oluşan değerli bir bölümü bugün İstanbul'daki sanatseverlerin bir ay boyunca burada, Beyoğlu Belediyesi'nde, bu güzel sanat galerisinde paylaşmış oluyoruz. Hepinize hoşgeldiniz diyorum" diye konuştu. - İSTANBUL