Beyoğlu'nda Gelişim Çocuklardan Başlıyor

Beyoğlu Belediyesi, mahallelerde açtığı Semt Konaklarında hayata geçirdiği anaokulları ile çocukların kişisel gelişimine destek oluyor. Uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.



Beyoğlu Belediyesi, ilçenin 14 farklı bölgesinde açtığı semt konaklarıyla vatandaşların kişisel gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitici ve öğretici kurslarla ilçe halkının büyük takdirini toplayan Semt Konakları bünyesinde açılan Anaokulları ailelerin ilgi odağı oldu. "Beyoğlu'nda gelişim çocuklardan başlar" sloganıyla hayata geçirilen bu eğitim yuvalarında her gün yüzlerce çocuk uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle hem eğleniyor hem öğreniyor. On üç ayrı bölgede hizmet veren anaokullarıyla çocukların kişisel ve zihinsel gelişimine destek olmak amaçlanıyor.



Anaokulları 13 farklı mekanda hizmet veriyor



Çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarını geliştirmeyi hedefleyen Anaokullarında tüm çalışmalar "Çocuk İçin Doğru Olan Ne İse, O Yapılır" ilkesiyle yürütülüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın çok yakından ilgilendiği ve fırsat buldukça sürekli ziyaret ettiği anaokullarının bulunduğu Semt Konakları; Kasımpaşa, Kadımehmet, Aynalıkavak, Bademlik, Örnektepe, Okmeydanı, Tophane, Yenişehir, Hacıahmet, Sütlüce Özge Can Arslan, Cihangir, Çıksalın Alev Ofluoğlu, Fetihtepe Semt Konaklarında bulunuyor.



Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştiriliyor



Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderdiği anaokullarında, öncelikli olarak çocukların ne yapabildiği değil, ne yapabileceği üzerinde duruluyor. Böylece çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasının yanında, çeşitli etkinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştiriliyor. Her bir çocuğun gelişim düzeyinin, becerilerinin, yeteneklerinin ve kişilik özelliklerindeki farklılıklarının de dikkate alındığı okullarda çocuğu olduğu noktada kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olmak amaçlanıyor. - İSTANBUL