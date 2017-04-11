Beyoğlu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki hafriyat kamyonun altına girdi. Otomobilde sıkışan bir kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saat 22.30 sıralarında Piyalepeşa Bulvarı üzerinden Çağlayan istikametine seyir halinde olan Ahmet Faruk Tomaki idaresindeki 34 SF 1468 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yanmaya başlarken, sürücünün yanında bulunan arkadaşı aracın içinde sıkıştı. Otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, araçlarından inerek yardıma koştu. Yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale eden vatandaşlar, olayı sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Otomobilin içerisinde sıkışan Emirhan Demir, itfaiye ekiplerince yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü Ahmet Faruk Tomaki ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü, tedbiren Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emirhan Demir'in cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL