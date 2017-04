Beyoğlu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Park halindeki harfiyat kamyonun altına giren otomobil içinde sıkışan kişi can verdi



İSTANBUL - Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki hafriyat kamyonunun altına girdi. Otomobilde sıkışan bir kişi feci şekilde can verirken, aracın sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında Piyalepeşa Bulvarı üzerinden Çağlayan istikametine seyir halinde olan 34 SF 1468 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Faruk Tomaki, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girerek yanmaya başladı. Otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, araçlarından inerek yardıma koştu. Tüplerle yangına müdahale eden vatandaşlar aynı zamanda olayı sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Müdahale sırasında otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Emirhan Demir isimli vatandaşın sıkıştığını gören itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Emirhan Demir, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Faruk Tomaki, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Emirhan Demir'in cansız bedeni ise morga gönderildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.