Beyoğlu'nda Eylem Yapmak Isteyen Kadınları, Polis Kalkanlarla Iterek Uzaklaştırdı

Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen kadın gruba polis izin vermedi. Polis ve grup üyeleri arasında itişmeler yaşandı. Kadınlar, kalkanlar ile itirek alandan uzaklaştırıldı.



Açlık grevlerine dikkat çekmek için Galataray Lisesi önünde toplanan "Barış Anneleri" adlı grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis basın açıklamasına izin verilmeyeğini söyleyerek grubun dağılmasını istedi. Tartışmaların yaşandığı sırada kadın çevik kuvvet polisleri kalkanlarını kullanarak grubu müdahalede bulundu. Bu sırada polisler ve grup arasında itişmeler yaşandı. Uzaklaştırılan grup, slogan atarak Tarlabaşı'ndaki HDP İstanbul İl Örgütü binasına gitti.