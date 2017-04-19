Beyoğlu'nda Çıkan Yangın, Paniğe Neden Oldu

Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Yanan binada kuşlarının olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın, büyük panik yaşadı.



Edinilen bilgilere göre Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde bulunan 6 katı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven aracı ile yangına müdahale eden ekipler, çatıdaki yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.



Görgü şahidi bir vatandaş, binanın çatı katında tüp patladığını ve yangının bu nedenle çıktığını söyledi. Yanan binada kuşlarının olduğunu söyleyen bir kadın ise, büyük panik yaşadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL