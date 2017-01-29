Beyoğlu'nda Çatışma Öncesinde Yaşanan Kavga Kamerada

Beyoğlu'nda dün gece iki grup arasında yaşanan çatışmanın öncesinde çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.



Beyoğlu'nda Mis Sokak üzerinde dün sabaha karşı iki grup arasında çıkan çatışmada biri polis memuru 4 kişi yaralanmıştı. Çatışma öncesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında başlayan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Büyükparmakkapı Sokak'ta bir eğlence mekanında başlayan kavgada iki grup birbirine giriyor. Bir süre sonra kavga dışarı taşıyor ve çevredekiler iki grubu ayırmaya çalışıyor. - İSTANBUL