Beyoğlu'nda bir gecekondu ile ahşap bina alev alev yandı

Komşularının evlerindeki yangını film çeker gibi görüntülediler



İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekondu ve üç katlı ahşap bir bina alev alev yandı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan Delfas Sokağı'nda yer alan bir gecekonduda elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, gecekondunun bitişiğindeki ahşap binaya da sıçradı. Ahşap malzemenin kolayca tutuşmasıyla üç katlı binayı da saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, uzun uğraşlar ve yoğun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Binanın ve gecekondunun dış yüzeyleri soğutulurken, içeride yangın devam ettiği için kapılar ve pencereler kırılarak, içeride de söndürme çalışmaları yapıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları da bir süre devam etti.

Mahalleli sokağa döküldü, film çeker gibi yangın görüntüledi

Yangını ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar panik halinde evlerinden dışarı çıkarken, binayı saran alevleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşların çocuklarını dumanların arasında yangın mahallinden uzaklaştırdığı görülürken, bazı vatandaşlar da yangını cep telefonlarıyla adeta film çeker gibi görüntüledi. Söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine gelen polis ekipleri de çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak, vatandaşları binadan uzaklaştırdı.

"Elektrik sobasından çıktı"

Yangının çıktığı konutların karşısındaki bakkalda çalışan ve yangını görünce ihbarda bulunan Emre Eşsiz isimli görgü tanığı, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını söylerken, "Dükkanın içindeydik, bağırışmaları duyduk. Yangının çıktığı noktaya koştuk, zaten yangın büyümüştü. Elektrik sobasından dolayı çıktı. İçeridekileri çıkarttık. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar yangın daha da büyüdü. Her iki konutta toplam 4 ya da 5 kişi yaşıyordu. İlk olarak gecekondudan çıktı yangın, sonra zaten diğer binayı sardı. Yaralı yoktu" dedi.

Yoğun çalışmalar sonucu iki konutu kullanılamaz hale getiren yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışmalarına devam etti.

Öte yandan, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.