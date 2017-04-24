Beyoğlu'nda 24 Nisan Anması

BEYOĞLU Tünel Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişi 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.



Bir grup, 24 Nisan 1915'te yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Beyoğlu, Tünel Meydanı'nda toplandı. Etkinlik saat 18.45'te başladı. Olayların 102. yılında ölenleri anmak için mum yakıp, yere serdikleri fotoğrafların üzerine karanfiller bırakan grup üyeleri, 1 saatlik oturma eylemi yaptı. Anma törenine, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Garo Paylan, müzisyen Ferhat Tunç ile çok sayıda kişi katıldı.



1915 olaylarında ölenlerin fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Ermeni ezgileri eşliğinde ölenleri andı. O dönem ölen Ermeni yazarların ve aydınlarının isimleri de teker teker okundu. Saatler 19.15'i gösterdiğinde grup adına Murat Çelik tarafından bir basın açıklaması okundu.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliği olaysız son buldu.



Öte yandan, anma etkinliğinin gerçekleştiği saatlerde, meydana yakın bir yerde Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 30 kişi, Ermeni soykırımının yalan olduğunu ileri sürerek, karşı eylem yaptı. Bir süre slogan atan grup daha sonra basın açıklaması okudu. Grup üyeleri yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı. - İstanbul