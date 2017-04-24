Beyoğlu'nda 23 Nisan Coşkusu Devam Ediyor
23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çıksalın Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Kültürel ve sanatsal etkinlikler insanın ruhunu ve bedenini yetiştirmek için var.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çıksalın Meydanı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler insanın ruhunu ve bedenini yetiştirmek için var. Onun için Beyoğlu Belediyesi'nin 15 Semt Konağı'nda, okullarda, Kefken Kampı'nda, Gençlik Merkezi'nde altını çizip özellikle yapmaya çalıştığımız budur" dedi.
Beyoğlu'nda 23 Nisan coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çocuk şenliklerinin bu seferki adresi Halıcıoğlu Çıksalın Meydanı oldu. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrenciler sahnelediği birbirinden güzel gösterilerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Van Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel de şenliğe katılarak öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izledi.
"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe ruhen ve fiziken hazırlıklı olmaları için kültür, sanat, sinema, tiyatro gibi etkinliklerin yapılması gerektiğini belirterek, "Beden dili her şey. Şu sahneye çıkmak, koroda olmak, şarkı söylemek, tiyatro yapmak bir çocuğun beden dilini geliştirmesi için çok önemli. Kültürel ve sanatsal etkinlikler insanın ruhunu ve bedenini yetiştirmek için var. Onun için Beyoğlu Belediyesi'nin 15 Semt Konağında, okullarda, Kefken Kampı'nda, Gençlik Merkezi'nde altını çizip özellikle yapmaya çalıştığımız budur. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.
"Semt konaklarımızda 600 anaokulu öğrencimize eğitim veriyoruz"
Sözlerine devam eden Başkan Demircan, "Belediye olarak yolları zaten yapıyoruz, çöpleri de topluyoruz, kentsel dönüşüm de yapıyoruz. Ama önemli olan insan, önemli olan çocuklar. Onları nasıl eğitiriz, nasıl yönlendiririz, nasıl bilinçlendiririz, onları gelecekte iş AŞ sahibi nasıl yaparız, yaptıktan sonra nasıl mutlu yaparız, nasıl başarılı yaparız, işleri nasıl daim olur? Asıl derdimiz bu. Dolayısıyla anneler, babalar ne düşünüyorsa devletimiz de aynı şeyi düşünüyor, belediye de aynı şeyi düşünüyor. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz. Onun için Semt Konakları'mızda açtığımız anaokullarımızda 600 tane çocuğumuza eğitim veriyoruz. Okullarımızla ilgileniyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Eksik olmasın müdürlerimiz, öğretmenlerimiz hepsi bu işte. Beyoğlu bu anlamda şanslı" diye konuştu.
"Ulusal egemenliğimizin devamı gençlerimizin elinde"
Van Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel ise dünyanın hiçbir ülkesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi çocuklara atfedilmiş bir bayramın olmadığını ifade ederek, "Bu sadece bize mahsus. Sadece kendi kendimize de değil, dünyanın tüm milletlerinden çocuklarla beraber kutladığımız bir bayram. Bizim için kutlu bir gün çünkü ulusal egemenliğimizin de tescillendiği bir gün. Ulusal egemenliğimizin devamı da bu gençlerimizin elinde. İnşallah milli şuur, milli bilinç ile milli ve manevi duygulara sahip olarak memleketimizi bulunduğu yerden çok daha iyi yerlere götürecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL