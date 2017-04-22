Beyoğlu'nda 23 Nisan Coşkusu Başladı
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan Başkan Ahmet Misbah Demircan, “Her şey çocuklarımız için, yavrularımız için.
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Her şey çocuklarımız için, yavrularımız için. Çünkü geleceğimiz yavrularımız. Yaptığımız bütün etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin özünde özetinde var olan şey yavrularımızı geleceğe hazırlamak" dedi.
Beyoğlu'nda 23 Nisan coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da erken başladı. Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin startını Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun bahçesinde düzenlediği Çocuk Şenliği ile verdi. Öğrencilerin sahnelediği bir birinden güzel gösterilerle renk kattığı Şenliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra Beyoğlu'nun dört bir yanından çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izleyen Başkan Demircan, çocukların kendilerini geliştirebileceği faaliyetleri daha da artıracaklarını söyledi.
"Yaşadıkları ilçenin bir parçası olduklarını bilmeleri önemli"
Başkan Demircan, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine çok önem verdiklerini belirterek, "Her şey çocuklarımız için, yavrularımız için. Çünkü geleceğimiz yavrularımız. Yaptığımız bütün etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin özünde özetinde var olan şey yavrularımızı geleceğe hazırlamak. Bu sahneye çıkmaları önemli. Beyoğlu'nun kültürünü hissetmeleri önemli. Bu yaşadıkları ilçenin bir parçası olduklarını bilmeleri önemli. Niyetimiz onları İstanbul'un, Beyoğlu'nun bir parçası yapmak. Ben bu işte emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL