Beyoğlu Depreme Karşı Bilinçleniyor

Beyoğlu Belediyesi, depreme hazırlıklı olmak amacıyla Kış Deprem Tatbikatı düzenledi. Başarıyla tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hedefimiz deprem anında ve deprem sonrasında işe müdahale edecek insanlara ilkyardım hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretmektir" dedi.



Beyoğlu Belediyesinin kardeş belediye anlaşması imzaladığı Japonya'nın Bunkyo Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü 'Afete Hazırlık Projesi' kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, yıkılan binadan yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ilk yardım çadırına götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Beyoğlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile AFAD ve Kızılay ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat izleyenlerden tam not aldı. Hasköy sahilde yapılan tatbikatı yerinde izleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tatbikatı başarıyla tamamlayan ekipleri tebrik etti. Projeyle Japonya'nın deprem bilinci Beyoğlu'na taşınmış oldu.



"Bu tatbikatları yaparak duyarlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tatbikatın amacı ve önemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye maalesef deprem bölgesinde yaşaya bir ülke ve deprem hayatın bir gerçeği. Dolayısıyla İstanbul olarak, Beyoğlu olarak depreme hazırlıklı olmak ve duyarlı olmak vazifemizdir. Beyoğlu Belediyesi olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bu tür tatbikatları zaman zaman yapıyoruz. Bundan sonra da her yıl bu tatbikatları yaparak duyarlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz deprem anında ve deprem sonrasında işe müdahale edecek insanlara ilkyardım hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretmektir. Ben emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum ve inşallah faydalı bir tatbikat olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Çocuklar için deneyim kazanma tatbikatı



Ayrıca, tatbikat kapsamında kurulan eğitim çadırında çocuklara afet zamanında oluşabilecek zorluklar ve bu zorlukların çözümleri ile ilgili uzmanlar tarafından bilgi verildi. Çocuklar, deprem simülasyon aracı ile de suni deprem deneyimi yaşayarak afetin ilk aşamasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. - İSTANBUL