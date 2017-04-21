Beyoğlu Çocuk Meclisi 23 Nisan İçin Özel Toplandı

Beyoğlu Çocuk Meclisi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında özel olarak toplandı. Belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıda 2 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.



Beyoğlu Çocuk Meclisi, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında özel olarak bir oturum gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen oturuma Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Hüseyin Samet Coşkun başkanlığında başlayan oturumda ilk önce yoklama yapıldı. Gündemin okunmasının ardından oylamaya geçen Meclis Başkanı Hüseyin Samet Coşkun, Beyoğlu'nun tarihini, mekanlarını ve yaşayanlarını anlatan çocuk kitaplarının basılması ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Çocuk Koşusu'nun her yıl düzenlenmesi tekliflerini oylamaya sundu. Meclisin 2 maddelik gündemi oy birliği ile kabul edildi.



"23 Nisan'ın anlamı bu"



Oturumda Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da söz aldı. Düzenlenen organizasyonun faydalı bir etkinlik olduğunu belirten Demircan, "Çocukların bu deneyimi, burada meclis üyeleri gibi hissetmeleri çok doğru bir düşünce. Çok da güzel yönettiler, güzel oldu. Tebrik ediyorum. Bu oturumu gelecek seneye özel tasarlasınlar. Gerçekten düşüncelerini söylesinler. Söylediklerini burada dikkate gerçekten alalım. Yıl içerisinde çocukların isteklerinden birkaç tanesini yapalım ve bir sonraki yıla da o isteklerini açalım. Çok güzel bir organizasyon oldu. İşte 23 Nisan'ın anlamı bu yani çocuklarımızı geleceğe hazırlamak." dedi.



Çocuk Meclisi, 23 Nisan 2018 yılında tekrar toplanmak üzere sona erdi. Başkan Demircan ayrıca çocuklarla sohbet ederek onların ilçe hakkındaki düşüncelerini ve isteklerini de öğrendi. - İSTANBUL