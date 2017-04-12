Beyoğlu Çikolata & Kahve Antalya Franchıse Expo Eurasıa Fuarı'nda

İpek yapılı, zarif, beyaz, akışkan tatlı, kırma Beyoğlu çikolatası gibi geniş bir çikolata ve kahve yelpazesine sahip marka, farklı sunum şekilleriyle hem göz hem damak zevkine hitap ediyor. 1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve'nin kırma sütlü, bitter, beyaz çikolatalı fındıklı, Antep fıstıklı çikolataları damaklarda bitmesini istemeyeceğiniz bir lezzet sunarken, eritilmiş çikolataya batırılıp hazırlanan çikolatalı çilek ve sıcak çikolata ile yapılan katkısız, doğal butik tatlar alışılmışın dışında bir lezzet arayan çikolata severlerin vazgeçilmezi oluyor. Yaban mersinli, altın çilekli, ananaslı, limon kabuklu çikolatalar ise meyveli çikolata severler için iyi bir alternatif oluyor. Minik çilek parçacıkları ile birleştirilen eritilmiş bitter, sütlü çikolatadan yapılan ''Beyoğlu Kraliçesi'', yine bitter veya sütlü çikolata tercihi ile hazırlanan ''Beyoğlu Browni'' ve ''Beyoğlu Waffle'' markanın spesiyal tatları arasında yer alıyor. Soğuk içecek kategorisinde yer alan buzlu Türk kahvesi, sütlü ve bitter çikolatadan tercih edilebilen soğuk çikolata, el yapımı naneli, çilekli limonatalar, soğuk kahveler, Beyoğlu'na özel spesiyal içecekler de yazın kahve ve çikolata severleri serinletiyor.

Antalya Franchise Expo Eurasia Bayilik Fuarı, Arı Fuarcılık tarafından 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center - ANFAŞ'da düzenleniyor.