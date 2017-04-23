Beyoğlu Belediyesi 23 Nisan Koşusu Düzenledi

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hasköy Sahil'de çocuk koşusu düzenledi. Yüzlerce çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne olan koşu havadan görüntülendi.



Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hasköy Sahili'nde çocuk koşusu düzenledi. Koşuya katılan yüzlerce çocuk kıyasıya mücadele ederken büyükler de bol bol fotoğraf çekti. Çocukların 23 Nisan koşusunun startını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan verirken, start anı ve çocukların mücadelesi havadan görüntülendi. Yüzlerce çocuğun coşku dolu anlar yaşadığı ve doyasıya eğlendiği etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Geleceğimiz çocuklarımız ve onların başarıları o yüzden bunu onlara hissettirmek lazım. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.



"Çocuklar bizim geleceğimiz"



23 Nisan etkinliklerine kızı Neva ile birlikte katıldığını söyleyen Demircan, "Beyoğlu Belediyesi olarak semt konaklarımızda, anaokularımızda bu haftayı etkin bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız ve onların başarıları madem, bunu onlara hissettirmek lazım. Cumhuriyetimizin kurucuları çocuklara böyle önemli bir bayramı armağan etmişler. Beyoğlu Belediyesi olarak mantığımız bunu resmi bir kutlama olmaktan çıkartıp çocukların coşacağı, coşku içinde bunu hissedeceği önemli olduklarını hissedeceği ve geleceğe yönelik mesajlarımızı onlara verebileceğimiz bir hafta ve etkinlik haline çevirmek. Bugün bu münasebetle bir koşuda tertipledik. Hasköy sahilde güzel de bir eğlencemiz var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.



Koşunun ardından Beyoğlu Belediyesi Hasköy Etkinlik Alanında toplanan çocuklar, kendileri için kurulacak oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Programda ayrıca Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında eğitim alan çocuklar sahne performansı sergiledi.



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