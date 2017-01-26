Beyoba ve Sazoba'ya Sıcak Asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyoba ve Sazoba'yı Akhisar-Gölmarmara karayoluna bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması.



Manisa genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına belli aralıklarla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerini Akhisar-Gölmarmara karayoluna bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmaları 20 gün içerisinde bitirmeyi planladıklarını ifade eden Kuruçay, "Toplamda 10 kilometrelim alanı kapsayan çalışmalar tamamlandığında Beyoba ve Sazobalı hemşerilerimizin yol sorununu çözmüş olacağız. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlanıp trafiğe açıldığında bölge halkı rahat bir nefes almış olacak" diye konuştu. - MANİSA