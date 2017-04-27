Beyoba ve Sazoba'da Yol Sevinci

Yapılan çalışmayla modern yola kavuştuklarını belirten mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vatandaşların yüzünü güldürecek, yaşamlarına kolaylık getirecek çalışmalarla yüz güldürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde de yoğun bir çalışma içinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyoba ve Sazoba Mahallelerinde bulunan ve Bektaş Dede Türbesi'ne giden, civar köylerin de kullandığı derede menfez ve dolgu çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beyoba Mahallesi çıkışında bulunan Bektaş Dede Türbesi'ne giden derede yaklaşık 30 metrelik su geçişini menfezle kapatarak dolgu çalışması yaptı. Çalışma, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

mahallelİ çalişmalardan memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çalışmaları incelemek üzere mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmanın kendi mahallelerinin yanı sıra Beyoba ve civar mahallelere de önemli ulaşım kolaylığı getirdiğini belirten Sazoba Mahallesi Muhtarı Önder Önlü, bu önemli çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Ergün öncülüğünde vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalar içinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, çalışmalarını bu ilkeyle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.