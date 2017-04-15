Beyninizi Genç Tutmak İçin Edinmeniz Gereken 5 Alışkanlık

Tıpta ve teknolojideki gelişmeler sayesinde insan yaşamı uzuyor; ancak yaşam kalitemizi arttırmak bizim elimizde. 25 ya da 65 yaşında olun fark etmez bu beş basit alışkanlığı günlük hayatınıza dahil etmek, beyin hücrelerinizi yenileyecek, bilişsel becerilerinizi geliştirecek ve pozitif bir bakış açısı sürdürmenize yardımcı olacak.



Kendinizi küçük başarılarınız için tebrik edin





Uzmanlara göre başarının büyüklüğünden ziyade sıklığı önem taşıyor. Kendinizi ödüllendirmek için büyük kazançları beklemeyin. Aksine günlük kutlamalarla kendinizi tebrik edin. Günün erken saatlerinde kendinizi ne kadar başarılı hissederseniz geri kalanında o kadar iyi hissedeceksiniz. Örneğin: Verimli bir sabah rutini günün ilerleyen saatlerinde sizi motive edecektir.



Aktif olun





Nörologlara göre vücudu aktif tutmak beyni geliştirmenin en iyi yöntemlerinden biri. Özetle, spor yaptığımızda kalp ritmi artıyor ve oksijen beyne daha hızlı bir şekilde pompalanıyor; böylece yeni beyin hücrelerinin gelişimi hızlanıyor. Yeni beyin hücrelerinin oluşumu hücrelerarası iletişimi hızlandırıyor ve yeni sinir yolları geliştiriyor.



Sonuçta beyinlerimiz daha verimli çalışır hale geliyor. Yapılan çalışmalara göre günde yaklaşık 20 dakikalık bir egzersiz beynin bilgi işlem ve hafıza fonksiyonlarını iyileştirmek için yeterli.



Beyin kaslarınızı esnetin





Vücuttaki diğer kaslar gibi beyin kasları da kullanmadıkça köreliyor. Bu sebeple beyin egzersizleri yapmak hayati önem taşıyor. Beyin kaslarını esnetmek için önerilen yöntemler arasında yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmayı deneyimlemek, günlük yeni fikirler üreterek bunları yazıya dökmek var.



Dik oturun





Dik oturmak sadece enerji seviyenizi yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda öz güveni arttırdığı gibi genel ruh halinizi de iyileştiriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda güçsüz ve eğik bir duruşun beyni umutsuzluğa eğilimli hale getireceği ve depresif anıları hatırlatacağı belirtiliyor. Gün içinde duruşunuzu sıklıkla kontrol etmek bu konuda yardımcı olabilir.



Telefonunuzu uyurken beyninizden uzaklaştırın





Akıllı telefonların beyin aktiviteleri üzerindeki etkisine dair birçok MİT bulunsa da bu konuda çalışmalar sürüyor. Yine de elektronik ekranlardan yayılan mavi ışık ve uyku arasında önemli bir bağlantı var. Uyku düzenini bozan veya değiştiren dış etkenler beynimizin işleyişine engel oluyor; çünkü beynin zararlı beta-amiloidleri temizlemesi, uyku esnasında gerçekleşiyor. Beyinde bu plakaların birikimi ise zaman içinde bunama, alzaymır gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar, telefonunuzu başınızın yakınından uzaklaştırarak uyumanızı tavsiye ediyor.