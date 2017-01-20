Beynindeki Tümörden Ameliyatsız Kurtuldu

Van'da beynindeki hipofiz bezi tümörü nedeniyle zor günler geçiren Kıymet Dilmaç (50), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatsız (Endoskopik) geçirdiği başarılı operasyonun ardından ayağa kalktı.



Bölgede yaklaşık 4 milyonluk nüfusa hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünya genelinde uygulanan ve vücuda kesik oluşturulmadan müdahale edilebilen operasyonlara bir yenisini ekledi.



Erciş ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kıymet Dilmaç'ın beynindeki hipofiz tümörüne operasyon kararı alan Opr. Dr. Mehdi Hekimoğlu ve KBB Uzmanı Yaser Said Çetin, tümöre endoskopik yöntemle müdahale etti.



Başarılı geçen operasyonun ardından Dilmaç sağlığına kavuşurken, operasyon ekibi ile hastane yönetimi de hastanedeki hipofiz bezi tümörüne endoskopik yöntemle yapılan ilk müdahalenin mutluluğunu yaşadı.



Başhekim Opr. Dr. Ümit Haluk İlikerden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun hastanın kısa süre sonra normal yaşantısına devam edebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Ameliyatın, üniversite hastanesi olduklarının önemli bir göstergesi olduğunu aktaran İlikerden, şöyle konuştu:



"Türkiye ve yurt dışında yapılan en ileri cerrahi girişimlerin başında gelen beyin tümörleri cerrahisinde bu yöntem kullanılmaktadır. Beyin tabanı ve beyin merkezinde bulunan hipofiz bezi tümörlerinde burundan hiçbir ameliyat izi olmadan girilerek beyin tabanına ulaşılıp tümörün çıkarılması yöntemi hastanemizde de uygulanmıştır. Hipofiz tümörü nedeniyle görme bozukluğu olan hastamızın şu anda çok şükür görme bozukluğunun giderilmiş olması, bir tümör rezeksiyonun (sorun bölgenin alınması) yapılmış olması, hiçbir yara izinin, kafatası kesiğinin olmaması, bu kesiklere bağlı şikayetlerinin olmaması, bizi ve aileyi çok sevindirmiştir. Ekibimize bu başarılı cerrahi operasyondan dolayı teşekkür ediyor, devamını bekliyoruz. Üniversite hastanesi olma yolunda attığımız adımlardan biri de budur. Bu anlamda bizi destekleyen Genel Sekreterimiz Opr. Dr. Heybet Semur beye teşekkür ediyorum." diye konuştu.



KBB Uzmanı Çetin de beyindeki tümörlerin genelde görme kayıplarına neden olduğunu belirterek, yöntemin uygulanması sayesinde hastalarının herhangi bir ağrı, sızı yaşamadan kısa sürede ayağa kalktığını söyledi.



Çetin, "Normal Türkiye ortalaması gibi yaklaşık 100 binde bir bu tümörler görülüyor. Bölgemizde bu tip tümörlerden iki veya üç vaka görebiliyoruz. Bu tümörleri burada çıkarmamız hem hastalık hem de hastanın takibi için daha uygun." diye konuştu.



Görme kaybını operasyondan sonra atlattığını ve tümörden kurtulduğu için mutlu olduğunu anlatan Dilmaç, operasyonu yapan ekip, servisteki personeller ve emeği geçenlere teşekkür etti.