Beynindeki Portokal Büyüklüğünde Tümör Ameliyatla Alındı

KAYSERİ'de geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 51 yaşındaki hastanın beynindeki portakal büyüklüğündeki tümör, ameliyatla çıkarıldı.



Geçmeyen şiddetli baş ağrısı ve zaman zaman meydana gelen dengesizlik şikayetiyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Naciye Uslu'nun beyninde tümör tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Yapılan operasyonla hastanın beyninden portakal büyüklüğünde tümör alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Gökoğlu şu bilgileri verdi:



"Hastamız, ağrı kesicilere cevap vermeyen şiddetli baş ağrıları ve zaman zaman meydana gelen dengesizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapmış olduğumuz görüntülemelerde, 'Ölüm Haçı' olarak adlandırılan ve 'riskli bölge' diye tarif edebileceğimiz, beynin ana toplardamarı üzerinde, tamamen kemik yapısını bozmuş bir tümörle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Yaklaşık 5 saat süren gayet başarılı bir ameliyat sonrasında tümörü bütün çevre dokusuyla birlikte çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrasında sağlıklı bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."



'AMELİYATA UMUTLU GİRMEDİM AMA'



Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi'nde oturan Naciye Uslu ise, "Yaklaşık olarak 5 yıldır geçmeyen baş ağrılarım oluyordu. Hastaneye başvurdum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyata ümitli bir şekilde girmedim ama hastanemizden ve doktorumuzdan Allah razı olsun, sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktım. Çocuklarımı tekrar görebildiğim için mutluyum. Allaha şükürler olsun."



- Kayseri