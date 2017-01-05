Beynimizin işleyişi bu panelde konuşulacak

"Beyin Nasıl Çalışır? Fikir Nasıl Oluşur? Hafıza Nasıl Güçlenir?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, kültür ve eğitimin birbirini besleyeceği ve geliştireceği "Beyin Nasıl Çalışır? Fikir Nasıl Oluşur? Hafıza Nasıl Güçlenir?" başlıklı özel bir etkinlik düzenliyor.

Bu kapsamda İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü; Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ile birlikte panel ve müzik dinletisinden oluşan bir program gerçekleştiriyor.

"Beyin Nasıl Çalışır? Fikir Nasıl Oluşur? Hafıza Nasıl Güçlenir?" adlı program, 12 Ocak Perşembe günü Bakırköy ilçesindeki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılacak. Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 13.00'te Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. İLESAM İstanbul Şube Başkanı sosyolog Cafer Vayni'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek panele; Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Hikmet Can Değirmenci ve İzzet Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

Damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat geliştirmesi sebebiyle 1990 yılında TÜBİTAK ödülü alan ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edilen beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, "Beyin Nasıl Çalışır?"; kişisel gelişim uzmanı Hikmet Can Değirmenci, "Fikir Nasıl Oluşur?" ve hafıza teknikleri uzmanı İzzet Yıldırım "Hafıza Nasıl Güçlenir?" başlıklı tebliği ile katılımcıları bilgilendirecek. Panel sonrasında ise Döndü Güney Sevindik, beyin ve mûsikî arasındaki ilişkiyi anlatacak. Sunuculuğunu Gökcan Bulut'un yapacağı program, Döndü Güney Sevindik yönetimindeki altmış öğrenciden oluşan Bakırköy Anadolu Lisesi korosunun mini bir konseriyle son bulacak.