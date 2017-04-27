Beylikova Besi Osb Faaliyete Geçiyor

Yapımına 2013 yılında başlanan ve şu ana kadar 21 milyon TL'lik yatırım yapılan Eskişehir'deki Beylikova Besi OSB'de besihanelerin yapımı tamamlanmak üzere.

Beylikova Besi Osb Faaliyete Geçiyor

Yapımına 2013 yılında başlanan ve şu ana kadar 21 milyon TL'lik yatırım yapılan Eskişehir'deki Beylikova Besi OSB'de besihanelerin yapımı tamamlanmak üzere.

Kaynak: Dunya.com

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