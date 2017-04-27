Beylikova Besi Osb Faaliyete Geçiyor

Yapımına 2013 yılında başlanan ve şu ana kadar 21 milyon TL'lik yatırım yapılan Eskişehir'deki Beylikova Besi OSB'de besihanelerin yapımı tamamlanmak üzere.
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