Beylikdüzüspor'a Görülmemiş Madalya

Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Beylikdüzüspor başarıyı balık partisiyle kutladı. Balıkçı Kenan, takım oyuncularının boyunlarına ödül olarak 3'er kiloluk balık madalyası taktı. Neşeli anların yaşandığı kutlamalarda oyuncular yeni başarıların sözünü verdi.



Süper Amatör Küme'de aldığı başarıların ardından BAL (Bölgesel Amatör Lig'e) yükselmek için baraj maçı oynayan Beylikdüzüspor rakibini yenerek 2007-2008 sezonunda düştüğü lige yeniden çıktı. Son baraj maçında rakibi Çıksalın'ı 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Beylikdüzüspor'un başarısı kulüp yöneticilerinin de katıldığı balık partisinde coşku ile kutlandı. İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri'nde misafir ettiği oyuncular, vatandaşlardan da büyük destek aldı.



Küçüksarı: "İnanılmaz olanı başardık"



Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzüspor oyuncularına kendi yaptırdığı madalyaların ardından şans getirmesi için birer adet üçer kilo ağırlığında balıktan madalya taktı. Kutlama programında; gelecek dönemde de tüm karşılaşmalardan galibiyetle çıkacaklarını söyleyen Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Ömer Küçüksarı, tüm takımı tebrik ederek, "İnanılmaz olanı başaracağımızın sözünü verdik ve başardık. Allah yardımcımız olsun yeni karşılaşmalarda da umulmadık galibiyetlere imza atarak herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz" dedi.



Şatır: "Desteğimiz sonuna kadar devam edecek"



Beylikdüzüspor'un başarısında büyük destekleriyle anılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğunluğu nedeniyle programa katılamazken, Başkan Vekili Ömer Şatır programda yer aldı. Beylikdüzü Belediyesi olarak Beylikdüzüspor'a desteklerini sonuna kadar devam ettireceklerini söyleyen Başkan Vekili Ömer Şatır, "Kulübümüzün çok daha başarılı işlere imza atacağını biliyoruz. Sizlere Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim. Bugün burada olamadı fakat sizleri tek tek ziyaret edecek. Başarınız daim olsun, sizinleyiz" diye konuştu.



Kahkahalarla madalya



Balıkçı Kenan Tesisleri'nde gerçekleştirilen balık ziyafetinin ardından Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni de gezen Beylikdüzüspor oyuncularını Balıkçı Kenan Balcı tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıkçı Kenan Balcı'nın takımın oyuncularına balıktan madalya takması büyük ilgi görürken, salondakilerin kahkahalar eşliğindeki mutluluğu kameralara yansıdı. - İSTANBUL