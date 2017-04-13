Beylikdüzü'nün E-5 Yanyol Sınırı Artık Işıl Işıl

İlçenin ana yol üzerindeki sınırlarını belirleyen hat, sürücüler ve yayalar için artık daha da aydınlık.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe içerisindeki aydınlatmalar için hız kesmeden çalışıyor. Yayaların güvenliği, sürücülerin rahatlığı ve ilçenin çehresini güzelleştirmek adına belediye bünyesinde kurulan Elektrik ve Aydınlatma Bürosu, BEDAŞ yetkisinde olan aydınlatma çalışmalarına destek veriyor. Yeni açılan yollara aydınlatma direği yerleştirilmesi, var olan aydınlatmaların bakım ve onarımı işbirliği içerisinde yapılıyor.

Büro ve BEDAŞ yetkilileri son olarak 3 kilometreye yakın E-5yanyol aksında ilçenin girişlerinin bulunduğu yanyolda, aydınlatma direkleri bakımdan geçti. Direklerde ampul, balans, armatür gibi birçok onarım işlemi yapıldı. Kazalardan dolayı hasar gören direklerin yerine yenileri dikildi.