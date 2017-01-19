Beylikdüzü'nden Mudanya'ya Kardeş Ziyareti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'da bulunan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkan yardımcıları ve bazı daire müdürleriyle birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Metin Şen ve Hakan Karademir ile belediye meclis üyesi Hüseyin Esen'in de hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyete gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Türkyılmaz, her zaman işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Türkyılmaz, ziyarette İmamoğlu'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözünü taşıyan bayrak ile çeşitli hediyeler takdim etti.

"MUDANYA ÇOK KEYİFLİ BİR YER"

Belediyecilikten, genel ve yerel siyasete, ülke gündeminden, mübadele zamanlarına kadar birçok konuda sohbetin gerçekleştiği ziyarette Mudanya'yı çok keyifli bulduğunu dile getiren İmamoğlu, "İnanıyorum ki gerçekleştireceğiniz çalışmalarla şirin ilçemiz daha da güzelleşecektir" dedi. Mudanya'da yapılacak kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak istediklerinin de altını çizen İmamoğlu, misafirperverliğinden dolayı başkan Türkyılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

