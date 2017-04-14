Beylikdüzü'ndeki Trafik Kazası Davasında Karar

Beylikdüzü'nde aynı yönde seyir eden araçların çarpışması sonucu 1 kişinin ölümü, 1 kişin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında yargılanan tutuklu sanık Arzu Eğmen "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Arzu Eğmen ile avukatı ve müşteki sanık Hüseyin Halid Salman katıldı.



Duruşmada, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor okunarak Eğmen'in asli kusurlu olduğu ifade edildi.



Söz alarak savunması yapan tutuklu sanık Eğmen, "Raporu kabul etmiyorum. Karşı tarafın da sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır. Beraatimi istiyorum." dedi.



Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, yargılama neticesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında tutuklu sanık Eğmen'in cezalandırılmasını, ayrıca Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) infazı gereken süre miktarı değerlendirildiğinde sanık Eğmen'in tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Eğmen'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Cezada indirim yapıldı



Heyet, tutuklu sanık Arzu Eğmen'in duruşmanın ilk celsesinde mahkeme heyetine karşı saygısızlığına vurgu yaparak, sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da tutanaklara geçirdi.



Tutuklu sanık Eğmen'in, daha sonra yargılama sürecindeki saygılı tutumunu hatırlatan mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak Eğmen'in 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, KHK konusunda duruşma savcısıyla aynı görüşte olmadığını kararında belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verdi.



Heyet, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Salman'ın ise Adli Tıp Kurumundan gelen rapor neticesinde asli kusurunun bulunmadığını dikkate alarak beraatine hükmetti.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 20 Mart 2016'da şüpheli Arzu Eğmen'in alkollü şekilde kullandığı aracın seyir halindeyken, diğer şüpheli müşteki Hüseyin Halid Salman'ın kullandığı araca arkadan çarptığı, Salman'ın aracında yolcu olan Adnan Salman'ın da ölümüne neden olduğu belirtilmişti.



İddianamede, şüpheli Arzu Eğmen'in ise yapılan kontrolde kanında 150 promil alkol bulunduğu ve hakkında "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanması gerektiği anlatılmıştı.



Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Arzu Eğmen'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli Hüseyin Halid Salman hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.