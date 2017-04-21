Beylikdüzü'nde 'Kutlu Doğum Haftası' Kutlaması

Beylikdüzü Borsa İstanbul Kavaklı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası" etkinliğinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı 'Kutlu doğum haftası, mevlid kandiline alternatif değil" dedi. Etkinlikte lise öğrencileri kur'an okurken, şiirler okundu ve bir sema gösterisi düzenlendi. Törende Kültür, Sanat büyük ödülü sahibi Celal Yılmaz da ilahiler okudu.



'Kutlu Doğum Haftası" etkinliğine, İlçe Milli Eğitim müdürü Yasef Bakırcı'nın yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi başkan vekili Ömer Şatır ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı 'Kutlu doğum haftası mevlid kandiline alternatif değil. Peyganber efendimizi daha iyi anlamak, anlatmak, idrak etmek için kullanılan bir hafta. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Beylikdüzü belediyesi başkan vekili Ömer Şatır ise 'Peygamber efendimizin doğumunun tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Kavaklı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdiresi Esra Garip ise hazırladıkları gösteriler için öğrencilere teşekkür ederken 'Bizler iyi kötüyü ayırt etmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, doğruluğu, dürüstlüğü, hoşgörü ve şefkatin en mükemmellini sınır tanımayan boyutunu yüce peygamberimizden öğrendik" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından konuklar, okul öğretmeni Demet Aygün'ün organize ettiği öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterileri izlediler. Öğrencilerin kuran okuma etkinliğinin ardından, günün anlamını anlatan şiirler okundu. Bir sema gösterisinin ardından, öğrenci korosunun söylediği şarkılar ve ilahiler de izleyicilerden beğeni topladı. Etkinliğe 2015 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Kültür, Sanat Büyük ödülüne layık görülen Celal Yılmaz da katıldı.