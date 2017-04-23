Beylikdüzü'nde 23 Nisan Renkleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde farklı etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde farklı etkinliklerle kutlandı. Beylikdüzü Belediye binası önünde gerçekleşen resmi törenle başlayan kutlamalar, Beylikdüzü Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanındaki programla devam etti.
Büyük küçük herkesin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Nisan için mesajı büyüklereydi. İmamoğlu; "Koca yürekli çocuklarımızın, koca yürekli Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkabilmesi için onları çok iyi eğitim vermeliyiz. 97 yıl once bu toplumu bir araya toplayıp cesaretlendiren ve bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunun farkına vardıran o koca yürekli insana inşallah layık oluruz. Çocuklarımızı bu emanate sahip çıkabilmeleri için iyi eğitin" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının da 97. yıldönümü olan bu özel gün Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleşen resmi törenle başladı. Tören Heykeltraş Azmi Sekban'ın görkemli Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törende İlçe protokolü, STK'lar ve vatandaşlar hazır bulundu. Ulu Önder'in Cumhuriyeti emanet ettiği çocukları temsilen 3. sınıf öğrencisi Yasemin Canpolat bir günlüğüne Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Küçük başkan, Ekrem İmamoğlu'na ilerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olmak istediğini söyledi ve hayallerini anlattı. İmamoğlu geleceğin başkanın hayallerini tek tek not aldı.
ÇOCUKLAR BAYRAMI DOYASIYA YAŞADI
Beylikdüzü Belediyesi'nin çocukların eğlenmesi, müziğe doyması ve kendilerine armağan edilen günü doyasıya yaşaması için birçok programla renklendirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanında devam etti. Alana Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklardan oluşan kortejle birlikte geldi. Beylikdüzü Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi ise Beylikdüzü'nde yaşayan engelli çocukları araçlarla getirdi. Alanda 3. Kocaman Yürekli Minik eller etkinliği kapsamında bir süredir ilçede olan Türkiye'nin bir çok yerinden çocuklar da vardı. Görsel bir şölen şeklinde başlayan etkinlikte gün boyunca ana okullarının gösterileri, halk oyunları gösterisi, bando gösterisi, çeşitli atölye uygulamaları, Ms Science sahne gösterisi, fotoğraf çekimi alanları gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Dolu dolu geçen program boyunca çocuklar kadar büyükler de doyasıya eğlendi. Alanda akşam saatlerine kadar devam eden program süresince Beylikdüzü Belediyesi'nin büyük küçük herkese çeşitli ikramları oldu.