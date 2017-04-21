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Beylikdüzü'nde 1 Yılda Satılık Konut Fiyatları Yüzde 12 Arttı
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Beylikdüzü'nde 1 Yılda Satılık Konut Fiyatları Yüzde 12 Arttı

Ev satın almak isteyenlerin aradığı 10 bölgeden biri olan Beylikdüzü'nde fiyatlar 1 yılda yüzde 12 artış gösterdi.

Beylikdüzü'nde 1 Yılda Satılık Konut Fiyatları Yüzde 12 Arttı

Ev satın almak isteyenlerin aradığı 10 bölgeden biri olan Beylikdüzü'nde fiyatlar 1 yılda yüzde 12 artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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