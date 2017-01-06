Beylikdüzü Belediyesinden Vali Gül'e Ziyaret

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye meclis üyeleri, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamada, Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu ile belediye meclis üyeleri, Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Sivas'a kültürel bir gezi düzenlediklerini belirten İmamoğlu, "Gezi programları kapsamında il protokolüne de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sivas tarih ve kültür kenti olarak adından sıkça söz ettiren güzel bir şehir." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, şunları kaydetti:



"Sivas tarih boyu önemini yitirmeyen güzide bir il, burada termalden, kış turizmine kadar pek çok gezip görülebilecek yer var. Sivas'ın merkez ve ilçelerinde birbirinden güzel doğal ve kültürel değerleri bulunuyor. Sivas son yıllarda sanayi ve ticaret alanında da ileriye dönük hamleler yapıyor. İl dışındaki yatırımcılara da sesleniyorum. Sivas'a yapılabilecek her türlü yatırımda iş adamlarının yanında olacağız."



Ziyaretin sonunda İmamoğlu, Gül'e Beylikdüzü'nü anlatan çeşitli hediyeler takdim etti. Gül de İmamoğlu'na üzeriinde Sivas Valiliği bulunan rölyefi hediye etti.