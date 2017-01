Beylikdüzü Belediyesi, İlçeye 2 Yeni Okul Kazandırıyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Beylikdüzü'ne 2 yeni okul kazandıracaklarını müjdelediği Yakuplu ve Gürpınar'a yapılmaya başlanan okul projeleri hızla devam ediyor.



Önce eğitim diyen ve ilçedeki okulların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, iki yeni okulu Beylikdüzü'ne kazandırmak için hızla çalışıyor. Yakuplu'da inşasına başlanan ve çalışmaları hızla devam eden Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu 6 bin 500 metrekare alana sahip, 24 derslikli bir okul olacak. Zemin kazma işlemleri tamamlanan okulun şu an yüzde 15'lik kısmı bitmiş durumda.



Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip okul Beylikdüzü'nde yükseliyor



Aynı noktada otizmli bireyler için hem yetişkin iş okulu, hem anaokulu, hem de ilkokul ve ortaokulun yer almasından ötürü Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olacak diğer bir okul olan Gürpınar Özel Eğitim Ortaokulu ise Gürpınar'da yükseliyor. Otizmli yetişkinlere hitap eden Beylikdüzü Özel Eğitim İş Okulu'nun hemen yanında 3 bin 500 metrekarelik bir alana konumlandırılan 12 derslikli Gürpınar Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nun yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçenin okul ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun çaba verdiklerini belirterek, "Eğitim olmazsa olmazımız. Daha uygar bir toplum için eğitim seviyesini daima yüksek tutmalıyız. Biz eğitimi çok önemsiyoruz. Bu noktada ilçemize yeni okullar kazandırarak eğitimin çıtasını yükseltici adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Her iki okul da 2017-2018 eğitim - öğretim yılına hazır olacak



Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği işbirliğiyle daha önce mevcut İş Okulu'na 4 ek derslik yaparak okula gelen öğrenci sayısının artmasını sağlamış daha sonra da ana sınıfı oluşmasına katkıda bulunmuştu. Projenin tamamlanmasıyla otizmli bireyler aynı yerde anaokulu, ilk ve ortaokul eğitimlerini tamamlayıp, Özel Eğitim İş Okulu'nda mesleki eğitimini de alarak hayata katılabilecekler. Her iki okul da 2017-2018 eğitim - öğretim yılına hazır olacak. - İSTANBUL