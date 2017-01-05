Beylikdüzü Belediyesi Afetlere Karşı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Beylikdüzü Belediyesi, oluşabilecek çeşitli afetlere karşı "Afet ve Acil Durum Hazırlıkları" toplantısını gerçekleştirdi. Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet Yönetim ve Koordinasyon Birimi'nin düzenlediği STK'lara, muhtarlara ve personele yönelik yapılan programla belediye web sitesi üzerinden ulaşılabilen Afet Bilgi Sistemi tanıtıldı. Yasalara göre belediyenin üzerine düşen görevler anlatıldı.

Beylikdüzü'nde 387 Toplanma Alanı Mevcut

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu'nun katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda, yaşanacak afet durumlarında belediyenin üstleneceği görevler aktarıldı. İlk sırada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sonrasında kaymakamlık ve valiliğin yetkili olduğu acil durumlarda belediyelerin 3. sırada yer aldığı belirtildi. İlçede konutlara uzaklığı ortalama 500 metre olan toplamda 387 tane toplanma alanı belirlendi.

Afet Yönetim ve Koordinasyon Birimi Üzerine Düşen Görevleri Bir Bir Yapıyor

Afet Yönetim ve Koordinasyon Birimi bu kapsamda "Afet Bilgi Sistemi" (ABİS)'in kurulması, bütünleşik risk analizi yapma, Beylikdüzü Belediyesi afet müdahale planı hazırlama, afet ve acil durum merkezinin teşkili, başta kamu kurum ve kuruluşlarının binaları olmak üzere tüm yapıların dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile belirlenecek ileri bir tarihte, ilçedeki tüm vatandaşların konu hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlıklı hale getirilmesi çalışmaları da hayata geçirilecek.

