Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, Referandum Çalışması İçin Bingöl'e Geldi

REFERANDUM çalışmaları kapsamında Bingöl'e gelen CHP'li İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi belediye başkanlarının da referandum sürecine dahil olduğunu belirterek, "Nasıl ki sahada Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, bakanlarından diğer siyasi parti genel başkanlarına kadar birçok makama sahip insanın süreçteki çalışmaları varsa belediye başkanları da bu sürece dahildir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında partisinin Bingöl il teşkilatı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Özel bir otelde düzenlenen düzenlenen toplantıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanı Ahmet Bazencir, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Evran ve partililer katıldı.

Referandumda 18 maddenin antidemokratik sonuçlar doğuracağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye genelinde CHP olarak net bir kararımız var, o da referandum sürecini siyasi bir platformda, partilerüstü kavramla, vatandaşımızın önüne sunulan 18 maddenin, vatandaşımıza 17 Nisan'da ne getirebileceğini, hangi tehditleri içerdiğini anlatmamız konusunda yöntem belirlemiştik. Bu yöntemle Bingöl'deyiz. Anadolu'nun birçok yerine gidiyoruz. Bingöl'deki vatandaşlarımızla, gençlerimizle konuşup sürecin ne yazık ki demokratik bir ortam sunmadığını, tamamen anti demokratik, var olan demokrasiyi geriye götüren biri süreci tanımladığını vatandaşlarımıza anlatacağız. Umuyorum ki 16 Nisan, tamamıyla referandum un yanlışlarını görerek 17 Nisan'a yeni bir anlayışla başlayacağını düşünüyorum. Elbette, demokrasi Türkiye'nin siyasal ortamının düzeltilmeye, yeni yollara ihtiyacı var. Ama bu ileriye gidiş olarak algılanmalı. Bu referandum un, toplumun siyasete bakışı ve yön vermesi açısından da inşallah bir fırsata dönüştürülür" dedi.

Bir belediye başkanının referandum çalışmalarına katılmasının doğal olduğunu anlatan İmamoğlu, "Nasıl ki sahada Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, bakanlarından diğer siyasi parti genel başkanlarına veya birçok makama sahip insanın süreçteki çalışmaları varsa, belediye başkanları da bu sürece dahildir. Şahsi fikrim şu, bu referandum süreci bir yerel veya genel seçim süreci değil. Bu bakımdan Belediye Başkanlarının kendi bilgilerini vatandaşlarla paylaşması doğal ve olması gereken bir şeydir. Ama makamınız ne olursa olsun, özellikle kendi bölgelerinde bir dayatmaya çeviriyorsa bu antidemokratik ve kötü neticeler verir. Seçim sürecinde vali, kaymakam, ilçe seçim kurulları, yüksek seçim kurulları gibi kurumları elbette bunun dışında tutuyorum" diye konuştu. - Bingöl