Beylikdüzü, 23 Nisan'da Anıtkabir'deydi

Büyük küçük herkesi Ata'sıyla buluşturan etkinlik, milli duyguları daha da kabarttı.

Beylikdüzü Belesiyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmesi için gezi düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gezide deneyimli rehberler tarafından panoramik Ankara turu yapıldı. Kızılay Meydanı, UIus Meydanı, Çankaya Köşkü, Bakanlıklar, Milli Parklar ve çeşitli resmi kurumların bulunduğu caddeler gezildi. Yapılan panoramik gezinin ardından ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Türbesi ziyaret edildi. Sonrasında Eski 1.Meclis Müzesi ve 2.Meclis ziyareti gerçekleştirildi. Atatürk'ün kıyafetlerinin ve çeşitli eşyalarının sergilendiği müzeye ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir ziyaret edildi. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün olan 23 Nisan'da Ata'ya olan sevgisini göstermek için yola çıkan çocuk, genç, yaşlı, engelli her yaştan büyük küçük vatandaş, Anıtkabir'de duygusal anlar yaşadı. Atalarının kabrini ziyaret eden Beylikdüzülü vatandaşlar sonrasında içeride bulunan müzeleri gezerek yaşanan savaşların canlandırmasına şahit oldu.

Gezide yol boyunca konuklara çay, kahve, sandviç, meyve suyu, kek ikramı yapıldı, Ankara'da öğle yemeği yendi.



