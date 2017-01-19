Beykozlu Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'da vatani görevini yaptığı sırada kaza kurşunuyla şehit olan Çavuş Abdullah Aşçı, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Aşçı'nın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildikten sonra Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şehit Aşçı için ailesi askeri tören yapılmasını istemezken, cenaze hastaneden alınıp baba ocağına getirilerek önce helallik alındı, ardından Çiğdem Mahallesi Maslak Camisi'ne getirildi. Şehit Aşçı'nın cenaze namazına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Şehit asker Aşçı'nın ailesi, sevenleri, akrabaları ve arkadaşları katıldı.





Şehit babası Yılmaz Aşçı, oğlunun tabutu başında uzun süre göz yaşı döktü. Cenaze namazının ardından Şehit Aşçı'nın naaşı Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildi.