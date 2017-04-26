Beykoz'daki Lisede Hırsızlık Olayı

Beykoz Çengeldere Mahallesi'ndeki Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesinde sabaha karşı hırsızlık olayı yaşandı.



Sabah okula giden görevliler hırsızlık yapıldığını anlayınca emniyet güçlerine haber verdi.



Okulun camını kırarak içeri giren hırsızların okulun güvenlik kamerasını etkisiz hale getirerek güvenlik kayıtlarının tutulduğu bilgisayarın harddiskini aldığı öğrenildi.



İnceleme sonucunda öğrencilerin devamsızlık kayıtlarının tutulduğu yoklama fişlerinin hırsızlar tarafından çalındığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri parmak izi tespiti yaptı.